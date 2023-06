Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4391/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/77 geht es um einen ATX, der jetzt ytd wieder im Plus liegt, News gibt es zu CA Immo, Wiener Börse, Erste Group, Wolftank, Rosenbauer und Aktienkäufe bei VIG. Beim Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Amag, Österreichische Post, Porsche, E.On und RBI ausgeschieden. Und: Mein Aktienduell, zu dem Julia Kistner geladen hatte, ist natürlich 6 Monate Buy & Hold, ich erwähne nach einem Monat aber trotzdem - ausser Konkurrenz - eine gemanagte Variante, ...

