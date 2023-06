Mit einem neuen Abomodell sollen Kund:innen alle Geräte bei allen Mediamarkt-Filialen reparieren lassen können. Ob das Abo Saturn mit einschließt, ist unklar. Zweistufiges Abomodell Das Abonnement My Mediamarkt Plus soll ab Herbst 2023 eingeführt werden. Gegen eine "monatliche Gebühr" erhalten Kund:innen ein "Rundum-sorglos-Paket", so Ceconomy. Kund:innen sollen in jedem Mediamarkt ihre Geräte reparieren lassen können - egal, wo sie sie gekauft haben. Zudem gebe es für Abonnent:innen rund um die Uhr einen technischen Support und ...

