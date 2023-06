Firmen drängeln sich um die neue Künstliche Intelligenz: Palantir berichtet von einer Verzehnfachung der Nachfrage nach seinen Produkten. Auch bei Nvidia staunen Analysten mit offenem Mund über die Gewinnexplosion. Jetzt noch KI-Aktien kaufen? Werden wir Menschen im "digitalen Athen" dank Robo-Sklaven glücklicher? Ist die Welt dank KI-Drohnen und günstiger Herstellung im Jahr 2030 eine bessere sein als jetzt? In der neuen Folge des Money Train spricht darüber Florian Söllner, Autor des AKTIONÄR Hot Stock Report (Depot 2030) mit Chipaktien-Experte Benedikt Kaufmann vom AKTIONÄR. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hinweis auf Interessenskollision: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nvidia, Palantir. Autor Florian Söllner ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AMD.