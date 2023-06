Deutscher Automarkt wächst im Mai um ein Fünftel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt hat sein Wachstum im Mai dank einer kräftigen Nachfrage von Unternehmen nochmals beschleunigt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 19,2 Prozent auf 246.966 Fahrzeuge. In den ersten fünf Monaten betrug das Plus 10,2 Prozent auf 1,12 Millionen Autos. Die Neuzulassungen für gewerblich Haltende stiegen im Mai um 28,7 Prozent, ihr Anteil betrug 68,5 Prozent. Die privaten Neuzulassungen legten um 2,7 Prozent zu.

SUV-Neuzulassungen legten im vergangenen Monat den weiteren Angaben zufolge mit 26,9 Prozent deutlich zu. Mit einem Anteil von 29,7 Prozent waren sie das stärkste Segment, gefolgt von der Kompaktklasse, deren Anteil nach einem Zuwachs von 16,9 Prozent 15,2 Prozent ausmachte, so das KBA. Elektro-Pkw (BEV) erreichten ein Plus von 46,6 Prozent - ihr Anteil an den Neuzulassungen betrug 17,3 Prozent. Der größte Anteil an den Neuzulassungen entfiel mit einem Zuwachs von 17,6 Prozent auf Benziner (Anteil: 35,5 Prozent). Pkw mit Dieselantrieb legten um 3,6 Prozent zu (17,6 Prozent).

Unter den deutschen Marken erreichte BMW mit 60,2 Prozent das stärkste Zulassungsplus. Mercedes legte gegenüber dem Vorjahresmonat um 55 Prozent zu. Mit positiven Vorzeichen gingen laut KBA auch Audi (+36,0 Prozent), Porsche (+20,4 Prozent), VW (+13,0 Prozent) aus dem Mai hervor. Bei Opel sanken die Zulassungen um 20,3 und bei Ford um 10,2 Prozent.

