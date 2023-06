Was ist denn nun dran an der alten Börsenregel, dass man im Mai alles verkaufen soll, und frühestens im Herbst wieder einsteigen darf (sell in May and go away, remember to come back in September)? Schaut man sich die Performance im Juni an, so ist dieser tatsächlich seit dem Jahr 2000 mehrheitlich negativ (erste Grafik). Davor, zwischen 1970 und 2000, war dies gar nicht so einheitlich der Fall. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...