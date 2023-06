Pressemitteilung der reconcept GmbH:

OX2 und Tuulialfa schließen Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung von sechs Windparks in FinnlandDie reconcept Gruppe hat über ihr Joint Venture Tuulialfa Oy mit OX2 eine Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung eines Onshore-Windkraftportfolios von rund 1.200 Megawatt in der finnischen Region Nordösterbotten und in Lappland unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst sechs Windkraftprojekte, bestehend aus voraussichtlich 150 Turbinen. Die Projekte befinden sich in den Gemeinden Utajärvi, Pudasjärvi, Oulu, Kittilä und Kuusamo."Finnlands Netzbetreiber Fingrid prognostiziert, dass der Stromverbrauch in Finnland bis 2030 von 82 Terawattstunden (TWh) auf 136 TWh steigen wird. Das Projektpaket ist eine Antwort auf den wachsenden Bedarf, der durch den künftigen Stromverbrauch entsteht, zudem stärkt es unser Projektportfolio ...

