(shareribs.com) London 05.06.2023 - Die Rohölsorten Brent und WTI bewegen sich am Montag deutlich nach oben. Gestützt werden die Notierungen von den Förderkürzungen Saudi-Arabiens. Die OPEC+ Staaten haben derweil die bestehenden Kürzungen verlängert. Die letzten Tage verliefen für die Ölmärkte positiv. Bereits am Freitag kündigte Saudi-Arabien weitere Förderkürzungen an, was die Notierungen nach oben ...

