SAP ist die einzige deutsche Aktie, die Big Tech in Sachen KI etwas entgegenzusetzen vermag. KI ist bereits in vielen SAP-Anwendungen integriert. Es geht vor allem um die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Um an den US-Größen dranzubleiben, setzt man auf Technologiepartnerschaften wie mit Google Cloud. Bei der Kundenkonferenz Sapphire Mitte Mai präsentierte SAP bereits generative KI-Funktionen für das HR-Tool SuccessFactors, in diesem Zusammenhang gab es auch eine Erweiterung der Partnerschaft mit Microsoft.



Der Knackpunkt für den Kurs bleibt neben den KI-Ambitionen das Thema Cloud. Mit einem Cloud-Wachstum von 24 % im ersten Quartal und 77 % für die Cloud-Datenbank S/4HANA ist SAP im laufenden Jahr erfolgreich dabei. 2023 wollen die Walldorfer die Cloudumsätze um rd. 25 % auf 14,0 bis 14,4 Mrd. € hieven.



Der Gewinn je Aktie wird nach 5,11 € im laufenden Jahr in den Folgejahren bei 6,07 € und 7,16 € erwartet. Das KGV sinkt per 2025 auf 15 nach 20 in 2024. Für ein Cloud-Software-Unternehmen geht das in Ordnung. Die alten Hochs bei 140 € sind Minimalziel. Mit der KI-Fantasie im Rücken ist noch mehr drin.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 22/2023.



