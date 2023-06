Bei der Generalversammlung am Montag in Istanbul teilte der Weltluftfahrtverband IATA mit, dass der Gewinn der Fluggesellschaften in aller Welt mehr als doppelt so hoch sein wird als gedacht. In der Prognose Ende Dezember rechnete man mit 4,7 Milliarden US-Dollar, nun geht der Weltluftfahrtverband von 9,8 Milliarden Dollar Überschuss aus. Davon sollten inbesondere diese Unternehmen profitieren. IATA-Chef Willie Walsh geht davon aus, dass 2023 ein gutes Jahr für die Luftfahrt wird. Nach den teils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...