Am Mittwoch Abend, kurz vor der Abstimmung über den Kompromiss des US-Schuldenstreits im US-Kongress, betrug das Wochenminus beim Dax bereits 2%. Doch der Kompromiss wurde genehmigt und somit konnten die Aktienmärkte ihr zwischenzeitliches Minus bis zum Wochenschluss wieder vollständig ausgleichen. Dax mit Achterbahnfahrt Die Achterbahnfahrt hat Spuren in der Stimmung der Anleger hinterlassen. So ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...