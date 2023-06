Für ihre Einwohner ist Omaha der "Gateway to the West", aber für Aktienfans hat die Stadt am Missouri eine ganz andere Bedeutung. Hier ist nicht nur der Sitz von Berkshire Hathaway, es findet auch dessen jährliche Investorenkonferenz statt. Tobias Kramer war dort und berichtet Richy von seinen Eindrücken. Außerdem nehmen beide Warren Buffets Depot unter die Lupe und blicken auf ein Unternehmen dessen Marktkapitalisierung größer ist als die Staatsverschuldung Deutschlands - Apple. Zudem geht es um Themen wie KI und Discountzertifikate.