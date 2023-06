Klar ist, dass Microsoft generative KI-Anwendungen in seine Produktpalette aufnehmen will. Unklar ist, wie das Unternehmen diese Innovationen zu Geld machen will. Erste Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass der Softwareriese dabei aggressiv vorgeht. Immerhin könnte bis 2027 ein KI-Umsatz von 100 Milliarden Dollar möglich sein.Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradEvercore-ISI-Analyst Kirk Materne schreibt in einer Research Note, dass der Einsatz von KI im gesamten Microsoft-Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...