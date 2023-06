Wien (www.fondscheck.de) - Der Investment-Consultant Faros hat Jens Kummer zum Chief Investment Officer (CIO) ernannt und zum Mitglied der erweiterten Geschäftsführung berufen, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner neuen Funktion solle der 50-Jährige maßgeschneiderte Anlagestrategien in liquiden und illiquiden Märkten für institutionelle Portfolios entwickeln und Investoren bei deren Implementierung unterstützen. Darüber informiere Faros per Pressemeldung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...