Die Aktie von Apple hat ihre fast 40-prozentige Rally seit Jahresbeginn am Montag zum Handelsstart an der Wall Street mit einem neuen Allzeithoch gekrönt. Der bisherige Höchststand bei 182,94 Dollar von Anfang 2022 ist geknackt und der Weg nach oben frei. Unterdessen wächst die Vorfreude auf den Start der Entwicklerkonferenz WWDC am Abend.Nachdem sich der Kurs bereits im März und August 2022 bis auf wenige Dollar an der Rekordhoch von Anfang Januar 2022 angenähert hatte, ist der Ausbruch heute im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...