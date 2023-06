Die meistgehandelten Produkte: DAX beruhigt sich, Meinungsänderung bei Rheinmetall

Dominik Auricht

Nach dem starken Anstieg des DAX® am letzten Freitag legte der deutsche Leitindex heute vorerst eine kleine Verschnaufpause ein. Kurz nach Handelsbeginn notiert der DAX® über 16.100 Punkten, musste dann aber wieder einen kleinen Rücksetzer verkraften. Dennoch notiert er leicht im Plus. Spannend dürfte es werden, wenn der US-Markt öffnet. Nach den starken Anstiegen vom Freitag ist abzuwarten, ob der US-Markt den Gesamtmarkt erneut beflügeln kann. Bei den K.o.-Optionscheinen auf den DAX® ist zu erkennen, dass die Marktteilnehmer sich uneinig über den weiteren Kursverlauf sind. So verzeichnen sowohl Call- als auch Put-K.o.-Optionscheine hohes gehandeltes Volumen. Konträr dazu das Bild bei den Faktor-Optionscheinen. Hier wird mit hoher Hebelwirkung die Short-Seite bespielt. Die Investoren gehen also von fallenden Kursen aus.

Bei der Deutschen Telekom AG nutzen die Anleger den Rücksetzer des Telekommunikationsanbieters und kaufen sich Call-Optionscheine. Der Titel befindet sich bereits seit Anfang April in einer Preiskorrektur und könnte diese nach Ermessen der Marktteilnehmer bald beenden. Wie auch schon letzte Woche sind Optionscheine auf die NVIDIA Corp gefragt. Anlagestrategen kaufen Call-Optionscheine mit innerem Wert und möchten an weiter steigenden Kursen partizipieren. Identisch sieht das Bild bei der Amazon Inc Aktie aus. Auch hier werden Call-Optionscheine mit innerem Wert gekauft. Bei der Rheinmetall AG werden die Investoren zunehmend bearish. Nachdem der Titel die letzten Wochen meist mit hohem Hebel auf der Faktor-Long-Seite bespielt wurde, denken die Marktteilnehmer um und entschließen sich jetzt, den Titel zu shorten und spekulieren auf weiter fallende Kurse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR6DLP 4,82 16057,86 Punkte 16511,735506 Punkte 33,34 Open End DAX ® Put HC5PA2 16,14 16057,86 Punkte 17659,212748 Punkte 9,94 Open End DAX ® Call HC197B 27,36 16057,86 Punkte 13318,907552 Punkte 5,87 Open End DAX ® Call HC1KSA 23,50 16057,86 Punkte 13713,504754 Punkte 6,83 Open End Telekom AG® Call HB5JBK 3,72 19,507 EUR 15,844372 EUR 5,26 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2023; 12:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC66XK 2,72 16083,87 Punkte 16000 Punkte 59,21 27.06.2023 Amazon INC Call HC5KPB 1,86 124,02 USD 120 USD 6,28 13.03.2024 DAX® Call HB83FE 5,67 16083,87 Punkte 16100 Punkte 28,38 12.09.2023 SAP SE Call HB1F0D 1,35 123,63 EUR 116 EUR 9,24 13.12.2023 NVIDIA Corp Call HC0XR2 7,67 389,26 USD 350 USD 4,75 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2023; 14:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Short HC48N7 8,08 240,40 EUR 276,115249 EUR -4 Open End DAX ® Short HC01NG 2,59 16078,00 Punkte 17390,281657 Punkte -6 Open End Deutsche Bank AG Long HC1RXZ 5,08 9,8135 EUR 8,38834 EUR 4 Open End DAX ® Short HC701M 9,16 16078,00 Punkte 16373,207457 Punkte -25 Open End Telekom AG Long HC15YG 11,10 19,571 EUR 14,364367 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2023; 14:30 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: DAX beruhigt sich, Meinungsänderung bei Rheinmetall erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).