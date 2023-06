OPEC-Plus Treffen in Wien: Saudi-Arabien kürzt Fördermenge

Werbung







Am vergangenen Wochenende fand das Treffen der Öl-Allianz OPEC-Plus statt. Saudi-Arabien überraschte dabei mit einer Kürzung der Ölfördermenge.



Über das vergangene Wochenende wurde in Wien das regelmäßige Zusammenkommen der ölfördernden Länder und zehn weiteren Kooperationspartnern, kurz die OPEC-Plus, abgehalten. Angesichts der seit einem Jahr fallenden Öl-Preise hat Saudi-Arabien nun nach intensiven Verhandlungen eine Kürzung der Ölfördermenge angekündigt. Eine ganze Millionen Barrel Öl pro Tag weniger als geplant sollen somit gefördert werden. Die als "Maßnahme zur Marktstabilisierung" deklarierte Entscheidung hat vor allem einen Einfluss auf den Saudischen Staatshaushalt, der nach Schätzungen des IWF bereits ab einem Ölpreis von 66,8$ ausgeglichen ist. Steigende Ölpreise sorgen somit schnell für Überschüsse in Milliardenhöhe.



Inwiefern durch die Anpassung von ca. 3% der Gesamtfördermenge eine Trendwende am Ölmarkt zu erwarten ist, bleibt jedoch fraglich. Der Ölmarkt reagierte merklich auf die Entscheidung der Saudis und legte sowohl bei der Sorte Brent, als auch WTI über 2% zu.



Mit rund 77,95$ für ein Barrel der Sorte Brent Crude liegt der Ölpreis jedoch aktuell rund 37% tiefer als vor einem Jahr.













Quelle: HSBC