Mainz (ots) -Endspiel in der Königsklasse zwischen Manchester City und Inter Mailand: Den krönenden Abschluss einer langen internationalen Fußballsaison überträgt das ZDF am Samstag, 10. Juni 2023, ab 20.25 Uhr aus dem Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek ist das Finale zu sehen.Moderator Jochen Breyer führt durch den Fußballabend im Zweiten. Mit dabei sind die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker, ebenso Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe. Als Live-Reporterin des Champions-League-Finales ist Claudia Neumann am Mikrofon, die bereits am vergangenen Samstag das Endspiel in der UEFA Women's Champions League kommentierte und beim Königsklassen-Finale der Männer erstmals im Einsatz ist. Für Interviews am Spielfeldrand stehen Nils Kaben und Eike Papsdorf bereit.Manchester City reist als englischer Meister und FA-Cup-Sieger an - das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Königsklasse ist möglich. Zudem hat das Team von Pep Guardiola im Halbfinal-Rückspiel eindrucksvoll Real Madrid ausgeschaltet, das bisher mit Abstand erfolgreichste Team in der Champions League. Inter Mailand, Dritter in der Serie A, setzte sich im diesjährigen Halbfinale gegen den Stadtrivalen Milan durch. Inter Mailand hatte zuletzt 2010 die Champions League gewonnen.Ein erster Auftakt zum großen Fußballabend aus Istanbul ist im ZDF bereits um 19.25 Uhr zu erleben - im zehnminütigen "sportstudio UEFA Champions League"-Magazin stehen die beiden Finalisten und ihr Weg ins Endspiel im Fokus. Im Vorlauf auf das Finale ist dann ab 20.25 Uhr bei "sportstudio UEFA Champions League" unter anderem ein Interview zu sehen, das Per Mertesacker mit Ilkay Gündogan, dem Mannschaftskapitän von Manchester City, geführt hat.Im Anschluss an das Finale, das um 21.00 Uhr angepfiffen wird, sendet ab 23.00 Uhr auch "das aktuelle sportstudio" live aus Istanbul. Moderator Jochen Breyer widmet sich im Gespräch mit den ZDF-Experten der weiteren Analyse des Finales und bietet aktuelle Stimmen zum Spiel aus Istanbul, Manchester und Mailand.Die "sportstudio live"-Übertragungen werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5525873