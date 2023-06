Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 17.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen53 Prozent der Deutschen fänden es gut, wenn es eine gemeinsame Armee der EU-Staaten gäbe. Ein Drittel der Deutschen (32 Prozent) lehnt diese Idee aktuell ab. 15 Prozent trauen sich in dieser Frage derzeit kein Urteil zu. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.302 Wahlberechtigten für einen ARD-DeutschlandTrend extra im Vorfeld des WDR Europaforums (Dienstag, 6. Juni 2023, ab 10 Uhr im WDR Fernsehen) von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Im Vorfeld der Europawahl im Mai 2019 waren es noch 62 Prozent, die eine gemeinsame Armee der EU-Staaten befürworteten. Damals trauten sich aber auch insgesamt mehr Bürgerinnen und Bürger ein Urteil in dieser Frage zu. Unter den Befürwortern einer gemeinsamen Armee dominiert aktuell die Haltung, die nationalen Armeen wie die Bundeswehr sollten daneben auch weiter bestehen bleiben. 62 Prozent der Befürworter sind dieser Ansicht. Jeder dritte Befürworter (34 Prozent) ist indes der Meinung, eine mögliche gemeinsame Armee sollte die nationalen Armeen ersetzen.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.302 Befragte- Erhebungszeitraum: 30.05.2023 bis 31.05.2023- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Fänden Sie es gut, wenn es eine gemeinsame Armee der EU-Staaten gäbe?- Wenn ja: Sollte diese gemeinsame Armee der EU die einzelnen nationalen Armeen der EU-Staaten vollständig ersetzen, also z.B. in Deutschland die Bundeswehr?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5525634