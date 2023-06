Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 17.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenDie Hälfte der Deutschen (52 Prozent) ist der Meinung, die Ukraine sollte langfristig in die Europäische Union aufgenommen werden. Damit ist die Unterstützung der Deutschen in dieser Frage zuletzt leicht zurückgegangen (-6 im Vgl. zu Februar). 37 Prozent der Deutschen teilen die Aussage zu einem langfristigen EU-Beitritt der Ukraine derzeit nicht. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.302 Wahlberechtigten für einen ARD-DeutschlandTrend extra im Vorfeld des WDR Europaforums (Dienstag, 6. Juni 2023, ab 10 Uhr im WDR Fernsehen) von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Die Ukraine ist seit dem Sommer 2022 offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wies bei einem Besuch in Kiew im Mai allerdings darauf hin, dass weitere Reformanstrengungen nötig seien. Mit der Arbeit von Ursula von der Leyen sind ein Jahr vor der nächsten Europawahl vier von zehn Deutschen (38 Prozent) sehr zufrieden bzw. zufrieden (+15 im Vgl. zu April 2021). Jeder zweite Deutsche (53 Prozent) ist mit ihrer Arbeit weniger bzw. gar nicht zufrieden (-17). Mehrheitlich kritisch gesehen wird die Rolle, die Olaf Scholz für den Zusammenhalt in der EU spielt. Knapp jeder vierte Deutsche (23 Prozent) ist der Meinung, der Bundeskanzler bringe den Zusammenhalt in der EU voran; sechs von zehn (60 Prozent) stimmen dieser Aussage indes nicht zu.Die Zusammenarbeit der EU mit den USA wird größtenteils unterstützt. Eine relative Mehrheit von 42 Prozent ist der Meinung, diese solle im jetzigen Umfang fortgesetzt werden. Drei von zehn Deutschen (29 Prozent) meinen, sie sollte sogar ausgebaut werden. Jeder Fünfte (22 Prozent) sagt indes, die Zusammenarbeit mit den USA solle verringert werden. Anders ist der Blick der Deutschen auf die Zusammenarbeit der EU mit China: Fast jeder zweite Deutsche (47 Prozent) ist der Meinung, diese sollte verringert werden. Drei von zehn (28 Prozent) würden sie im derzeitigen Umfang fortsetzen. 14 Prozent fänden es richtig, wenn die EU ihre Zusammenarbeit mit China ausbaut.Skeptisch sind die Deutschen, welche Rolle die EU international spielen kann. Jeder Zweite (53 Prozent) teilt die Aussage, die EU werde auf der internationalen Bühne nicht ernst genommen (+5 im Vgl. zu April 2014). Vier von zehn Deutschen stimmen dieser Aussage nicht zu.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.302 Befragte- Erhebungszeitraum: 30.05.2023 bis 31.05.2023- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Wie zufrieden sind Sie mit der politischen Arbeit von Ursula von der Leyen? Sind Sie mit der politischen Arbeit von Ursula von der Leyen sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden?- Sollte die Europäische Union die Zusammenarbeit mit ... im jetzigen Umfang fortsetzen, ausbauen oder verringern?1. den USA2. China- Geben Sie bitte zu den folgenden Ansichten über die Europäische Union an, ob Sie diesen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.1. Auf der internationalen Bühne wird die EU nicht ernst genommen.2. Olaf Scholz bringt den Zusammenhalt in der EU voran.3. Langfristig sollte die Ukraine in die EU aufgenommen werden.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5525621