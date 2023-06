Wohnraum ist derzeit vor allem in deutschen Großstädten knapp, was zu stetig steigenden Mieten führt. Anleger können mit dem DFI Wohnen 2 gestreut in Wohnimmobilien investieren und an der Entwicklung teilhaben.Die Immobilienpreise sind nach der Finanzkrise 2008 in Deutschland rasant gestiegen. Lag der entsprechende Index Ende 2008 bei 95, stand er Ende 2022 schon bei 187. Ein Grund dafür war vor allem die sehr expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Lange Zeit notierten die Zinsen sogar im negativen Bereich.

