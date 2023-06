NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Titel des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung der Kandidaten für die Wahl des Aufsichtsrats Mitte Juli auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Dies schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 09:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 09:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken