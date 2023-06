(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.06.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich am Montag im deutschen Handel uneinheitlich. MorphoSys kann kräftig zulegen, für Evotec geht es abwärts. An der Wall Street erholt sich der Sektor. Der DAX korrigiert um 0,5 Prozent auf 15.964 Punkte, belastet von Zalando, Symrise und Rheinmetall. Dagegen können die Aktien der Deutschen Telekom, von Porsche und Merck zulegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...