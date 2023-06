PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag erneut mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Damit bauten sie die starken Zuwächse vom Schluss der Vorwoche teilweise aus.

In Warschau legte der polnische Aktienindex Wig-20 um 0,10 Prozent auf 2020,07 Punkte zu, nachdem er am Freitag um 3,7 Prozent hochgesprungen war. Der breiter gefasste Wig schloss quasi unverändert. Unter den Ölwerten stiegen PKN Orlen um 0,3 Prozent. Aktien von Ölwerten profitierten international von den zuletzt anziehenden Ölpreisen, nachdem Saudi-Arabien zum Ende einer turbulenten Opec-Sitzung am Wochenende eine einseitige deutliche Förderkürzung angekündigt hatte.

Nach oben ging es auch in Budapest. Der ungarische Aktienindex Bux gewann 0,52 Prozent auf 48 117,93 Punkte. Mit klarem Abstand waren wieder einmal die OTP-Aktien der umsatzstärkste Wert. Die OTP-Papiere gewannen 0,6 Prozent. Die Titel des Ölkonzerns MOL zogen um 1,7 Prozent an.

Der tschechische PX-Index beendete den Montagshandel kaum verändert mit 1315,06 Punkten. Unterstützung lieferten leichte Zuwächse der schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich ebenso moderat wie Komercni Banka und Moneta Money Bank. Im Energiesektor kamen CEZ hingegen um 0,8 Prozent zurück.

Die Börse Moskau zeigte sich erneut etwas schwächer. Der russische RTS-Index verbuchte ein Minus von 0,30 Prozent bei 1048,37 Zählern./ste/sto/APA/ajx/men

