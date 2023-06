Halle/MZ (ots) -



Schaut man hinter die Rekordmeldungen, trübt sich das Bild ein. Denn dominiert wird die Dividendenstatistik von den Weltkonzernen. Sie können Geschäft über den Globus verschieben und mit ihrem Einfluss Preisschwankungen abwehren. All das fällt kleineren Firmen deutlich schwerer. Auch das lässt sich an den Dividenden ablesen: Vom Dax über M-Dax bis S-Dax schrumpft die Zahl der Unternehmen, die in diesem Jahr mehr Gewinn ausschütten.



Deshalb sagt die Dividendenhöhe zwar viel über einzelne Konzerne, aber wenig über den Zustand der Wirtschaft.



