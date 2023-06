Scheveningen (ots) -Der Verband der niederländischen Heringsgroßhändler hat heute beschlossen, den Beginn der Matjessaison auf Freitag, den 23. Juni, zu verschieben. Die Verschiebung bedeutet auch, dass die Versteigerung des ersten Fasses Holländischen Matjes, die traditionell den Beginn der Saison markiert, mehr als eine Woche später stattfinden wird. Der neue Termin ist Donnerstag, der 22. Juni.Die Qualität des am vergangenen Wochenende gefangenen Fisches hat sich deutlich verbessert. Die Zeit, die für eine sorgfältige Verarbeitung und Verteilung benötigt wird, führt zu dem neuen Starttermin. Unter keinen Umständen werden Abstriche bei der Qualität des neuen Holländischen Matjes gemacht. Der Verband sieht keine andere Möglichkeit, als den Beginn der Saison zu verschieben. Die späte Entwicklung des Herings hat als mögliche Ursache die deutlich niedrigere Wassertemperatur und die begrenzte Anzahl von Sonnenstunden in den Fanggebieten."Wir beginnen die Matjessaison nur mit Heringen, die von guter Qualität sind. Aufgrund der Entwicklung der Heringe in den letzten Tagen wissen wir, dass der Fettansatz jetzt mehr als ausreichend ist, um mit der Verarbeitung zu Holländischen Matjes zu beginnen. Mit der Verschiebung um mehr als eine Woche erwarten wir eine ausreichende Versorgung und genügend Zeit, um die Lieferanten und vor allem die Verbraucher mit Matjes von guter Qualität zu versorgen", so Gerbrand Voerman, Vorsitzender des Verbands der niederländischen Heringsgroßhändler.Donnerstag, der 22. Juni, ist der neue Termin für die traditionelle Versteigerung des ersten Fasses Holländischen Matjes, die den Beginn der Matjessaison markiert. Vor der Versteigerung wird der neue Matjes 'Fang 2023' von Heringsexperten offiziell begutachtet. In diesem Jahr kommt der Erlös "De Voedselbank" zugute.Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche bereits geplante Veranstaltungen. Mehrere Heringsfeste werden den Termin anpassen und nach der Versteigerung des ersten Fasses stattfinden müssen. Aufgrund des großen Umfangs und aus praktischen Gründen wird der Vlaggetjesdag Scheveningen jedoch am Samstag, dem 17. Juni, stattfinden. Der Verband der niederländischen Heringsgroßhändler hat diese Konsequenzen selbstverständlich in seine Entscheidung einbezogen.Hinweis für die Redaktion (nicht zur Veröffentlichung bestimmt):Für weitere Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an die nachfolgende Kontaktadresse: Gerbrand Voerman, Vorsitzender des Verbands der niederländischen Heringsgroßhändler, 0031 6 - 20 44 48 10 oder Remke Nehrstede, Holländisches Fischbüro, 0031 6 - 53 92 02 21.Original-Content von: Holländisches Fischbüro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68017/5525968