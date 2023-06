Am Montagabend steht bei Apple die Entwicklerkonferenz an und im Vorfeld ist die Spannung so groß wie schon seit Jahren nicht mehr. Erwartet werden nicht nur Ankündigungen um die eine oder andere neue Funktion im Software-Bereich. Das Augenmerk richtet sich besonders auf die mögliche Vorstellung eines neuen Geräts, über das in der Gerüchteküche schon seit einer kleinen Ewigkeit spekuliert wird.Wie gewohnt lässt sich Apple (US0378331005) selbst nicht in die Karten schauen und bietet keinen Ausblick darauf, was vom Unternehmen im Rahmen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...