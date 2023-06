Bahnt sich in der Krypto-Branche ein nächster großer Skandal an? Krypto-Riese Binance und sein Chef Changpeng Zhao (CZ) werden von der US-Börsenaufsicht SEC verklagt. Die Vorwürfe sind vielfältig, die Kursverluste auch. Neben Binance Coin geraten auch andere große Coins wie Bitcoin, Ether, Ripple XRP, Cardano, Dogecoin und Solana in den Abwärtssog. Die US-Börsenaufsicht hat den Betreiber der weltgrößten Handelsplattform für Digitalwährungen, Binance, und ihren Chef Changpeng Zhao (CZ) am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...