The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.06.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2023

.

ISIN Name

CA03835T2002 APTOSE BIOSCIENCES NEW

CA25470W2067 DISCOV.HARBOUR.RES. NEW

CA92920V1058 VOYAGER METALS INC.

CA9609083097 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC

US5393192027 LIXTE BIOTECHN. HLDGS

