Programm startet mit Festpreis und 1,0 kg Produkt in 11 Monaten für monoklonale Antikörperprojekte

AGCellerate wird auf der Messe BIO International in Boston vom 5. bis 8. Juni ausgestellt

AGC Biologics, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsunternehmen, präsentierte heute AGCellerate, ein neues Programm, das Entwicklern von Biopharmazeutika effektives IND-fertiges GMP-Material zur Verfügung stellt. AGCellerate bietet garantierte Mengen zu festen Lieferzeiten und Kosten und beschleunigt so die Entwicklung und den Eintritt in die klinischen Phasen von Projekten.

Das neue Programm unterstützt Projekte zur Herstellung von Biologika mit monoklonalen Antikörpern (mAbs), lentiviralen Vektoren, adeno-assoziierten Vektoren und Matierial für Plasmid-DNA (pDNA). Das mAb-Programm von AGCellerate ist ab sofort verfügbar und das Unternehmen plant, im Laufe des Jahres weitere Einzelheiten zu den anderen Modalitäten zu veröffentlichen.

AGCellerate für mAbs

Das mAb-Programm von AGCellerate bietet 1,0 kg klinisch fertigen Wirkstoff in 11 Monaten. Dadurch wird die benötigte Menge in einem schnellen Zeitrahmen und zu einem festen Preis geliefert, sodass strategische Frühphasenziele unterstützt werden und die Entwickler so schnell wie möglich die klinische Phase erreichen können.

AGCellerate für mAbs stützt sich auf die proprietäre Chef-1-Plattform von AGC Biologics, eine von der FDA (Food and Drug Administration) und der EMA (Europäische Arzneimittelbehörde) zugelassene Zelllinie, die in vier kommerziellen Produkten und 54 Molekülen in verschiedenen Stadien der klinischen Entwicklung eingesetzt wird.

Mit 30 Jahren wissenschaftlicher Erfahrung bietet das AGCellerate-Programm einen Standardansatz, um die Geschwindigkeit und die Produktlieferungen zu maximieren. Unterstützt wird es durch die Qualitätsservices von AGC Biologics, die GMP-konforme Biopharmazeutika herstellen, und ein globales Lieferkettennetzwerk, damit Projekte schnell beginnen und planmäßig durchgeführt werden können.

"Für unsere Partner gibt es ein übergreifendes Ziel etwas zu schaffen, das sich positiv auf Patienten und Familien auswirkt, die nach lebensverändernden Behandlungen suchen. Das steht im Mittelpunkt all unserer Bestrebungen bei AGC Biologics", sagte JB Agnus, Chief Business Officer von AGC Biologics. "AGCellerate soll dazu beitragen, diese auf die Patienten ausgerichteten Meilensteine zu erreichen, indem es eine zuverlässige, standardisierte Arzneimittelproduktion ohne Überraschungen ermöglicht."

AGC Biologics präsentiert diese Woche, vom 5. bis 8. Juni, die neue mAbs-Plattform von AGCellerateauf der BIO International in Boston am Stand Nr. 3365 3369 in der Contract Services Zone. Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr über den Auftritt des Unternehmens auf der Messe zu erfahren.

Weitere Informationen über AGCellerate und wie es Projekte vom Labor bis zur Klinik beschleunigen kann, finden Sie unter www.agcbio.com/capabilities/agcellerate-dna-to-ind-drug-substance-cdmo-services.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen mit einem starken Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen auf höchstem Niveau, wobei wir Seite an Seite mit unseren Kunden und Partnern arbeiten. Wir bieten erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und mikrobieller Basis, Plasmid-DNA (pDNA), Boten-RNA (mRNA), viralen Vektoren und gentechnisch veränderten Zellen. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle, Washington; Boulder und Longmont, Colorado; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Mailand, Italien; und Chiba, Japan. Wir beschäftigen derzeit mehr als 2.500 Mitarbeiter weltweit. Unser Engagement für kontinuierliche Innovation fördert die technische Kreativität, um die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, einschließlich der Spezialisierung auf schnelle Projekte und seltene Krankheiten. AGC Biologics ist der Partner Ihrer Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

