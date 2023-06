Zum ersten Mal seit Jahren hat Apple im Zuge eines Events ein "One more thing" enthüllt: Die Apple Vision Pro ist ein Augmented-Reality-Headset, mit dem der Konzern in eine neue Produktkategorie einsteigt. Nicht Reality Pro oder One, sondern Vision Pro: Mit dem Augmented-Reality-Headset will Apple die reale und digitale Welt "nahtlos" miteinander verbinden. Laut Apple-Chef Tim Cook ist es "das erste Apple-Produkt, durch das man hindurchschaut und nicht auf das man ...

