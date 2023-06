Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder der Normalität gewichen. Die Anleger ließen es nach einem freundlichen Start langsamer angehen. Die schwachen Konjunkturdaten dämpften im Handelsverlauf die Risikobereitschaft der Anleger. Dow Jones und S&P 500 endeten im roten Bereich. So hatte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschenderweise eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) signalisiert ...

