Heute präsentiert sich Gold bis um 20:40 Uhr von seinem 1,5 %igen Absturz am letzten Freitag aktuell um + 0,7 % auf 1962 USD erholt, nachdem als die heute relevanteste Publikation der US-ISM-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungswesen im Mai in all seinen 5 Einzelkomponenten sowohl hinter den April-Werten wie auch den Konsensprognosen der Ökonomen durchweg zurückblieb.Anzeige:Nachdem in der um 15:45 Uhr zuvor wie erwartet vermeldeten finalen Kalkulation des US-Einkaufsmanagerindexes für das Dienstleistungswesen im Mai durch das ...

