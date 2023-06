Sie ist die gefragteste Aktie am KI-Himmel: Nvidia. Seit Jahresbeginn 166 Prozent im Plus, allein innerhalb der vergangenen Tage ein Zugewinn von über 40 Prozent. Nvidia zeigt: Börse kann fantastisch sein. Die Entwicklung des Kurses legt aber auch etwas anderes offen: Die Brutalität schneller Kursbewegungen - und damit verbundene Verluste. Wer im Tech-Sektor investiert ist, sollte diesen Umstand und einen damit in Zusammenhang stehenden Fakt nicht vergessen.Horrende Verluste - das ist was einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...