Neben iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 hat Apple auf der WWDC 2023 auch ein Update für sein Mac-Betriebssystem vorgestellt. macOS Sonoma bringt interaktive Widgets, einen neuen Game-Mode und Verbesserungen bei Videochats. Im Mittelpunkt der Keynote zu Apples WWDC 2023 stand natürlich der mit Spannung erwartete Einstieg in eine neue Geräteklasse. Erstmals seit Langem kündigte Apple-Chef Tim Cook wieder ein "One more thing" an: Heraus kam die Augmented-Reality-Brille Vision ...

Den vollständigen Artikel lesen ...