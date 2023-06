DJ INDEXÄNDERUNG/Evotec werden in MDAX und TecDAX aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Evotec werden in den MDAX und TecDAX aufgenommen. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Montagabend mit. Evotec waren am 4. Mai wegen der nicht fristgerechten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts außerplanmäßig aus dem MDAX und TecDAX genommen worden. Diesen hatte das Biotechunternehmen dann Mitte Mai vorgelegt.

Daneben steigen die Aktien von Krones, Software AG und Shop Apotheke in den MDAX auf. Diesen müssen dagegen Aroundtown, Adtran, United Internet und Siltronic verlassen, die künftig im SDAX notiert sein werden. Den SDAX müssen neben den MDAX-Austeigern Krones, Software AG und Shop Apotheke auch DIC Asset verlassen. Im TecDAX müssen Suse ihren Platz für Evotec räumen. Überprüft wurden die Indizes nach den strengen Fast-Entry- und Fast-Exit-Kritierien.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. Juni in Kraft. Die nächste reguläre Überprüfung der Indizes ist für den 5. September vorgesehen.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX NEUAUFNAHME - Evotec - Krones - Software AG - Shop Apotheke HERAUSNAHME - Adtran - Aroundtown - United Internet - Siltronic + TecDAX NEUAUFNAHME - Evotec HERAUSNAHME - Suse + SDAX NEUAUFNAHME - Aroundtown - United Internet - Siltronic - Adtran HERAUSNAHME - Krones - Software AG - Shop Apotheke - DIC Asset ===

