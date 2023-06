IPS, ein führender Anbieter von Architektur, Ingenieurwesen, Beschaffung, Baumanagement und Validierungs-Dienstleistungen für den Life Sciences Sektor, gibt die Ernennung von Jim Stephanou zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt, der das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase führen soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005760/de/

IPS is excited to announce the appointment of Jim Stephanou as its new Chief Executive Officer (CEO) to lead the company into its next phase of growth. (Photo: Business Wire)

Herr Stephanou ist eine anerkannte und erfahrene Führungspersönlichkeit in der Pharmaindustrie mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung in der Produktion und Technik. Zuletzt war er acht Jahre lang als Vice President, Global Engineering Solutions bei Merck Co. tätig. In dieser Zeit war er für das Management und die Überwachung eines der größten Kapitalinvestitionszyklen eines pharmazeutischen Unternehmens verantwortlich. Bevor er zu Merck kam, hatte Herr Stephanou über zwei Jahrzehnte lang verschiedene Leitungspositionen bei der Bayer Corporation und Lyondell Basell Industries inne. Er hat einen Abschluss in Maschinenbau von der Drexel University.

Herr Stephanou wird an Dave Goswami, den Global CEO von IPS Enterprise, berichten. Im Zusammenhang mit der Ernennung des neuen CEO von IPS Life Science sagte Herr Goswami: "Wir freuen uns, dass wir jemanden von Jims Kaliber für die Rolle des CEO haben. Jim ist genau der richtige Vorreiter für IPS Life Science, da wir unsere Entschlossenheit, EPCMV-Dienstleistungen für die Life-Science-Branche zu erbringen, unbeirrt fortsetzen. Ich hatte das Vergnügen, mit Jim zu arbeiten und ihn in den vielen Jahren kennenzulernen, in denen wir Merck als einen unserer größten Kunden unterstützt haben. Er hat bemerkenswerte Führungsqualitäten bewiesen und verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, um IPS in die Zukunft zu führen. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, auf unseren bisherigen Erfolgen aufzubauen und das Unternehmen zu noch größeren Erfolgen zu führen. Diese Ernennung ist Teil unserer Unternehmensstrategie, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. Das wird es mir ermöglichen, mich auf unsere Ziele auf Unternehmensebene zu konzentrieren und die allgemeine Mission von IPS zu erfüllen."

Jim Stephanou teilte seine Begeisterung über seine neue Tätigkeit bei IPS und sagte: "Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, über die Möglichkeit zu verfügen, ein so angesehenes und erfolgreiches Unternehmen zu leiten. IPS befindet sich inmitten eines phänomenalen Wachstums, das dazu geführt hat, dass es Teil der Unternehmensgruppe von Berkshire Hathaway geworden ist. Es ist wirklich eine aufregende Zeit, dem Unternehmen beizutreten. IPS verfügt über ein starkes Fundament, ein talentiertes Team und einen hervorragenden Ruf in der Life-Science-Branche. Ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unsere globale Marke und Marktpräsenz weiter auszubauen und innovative Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu liefern."

Über IPS

IPS-Integrated Project Services LLC, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Geschäftslösungen für Kapitalinvestitionen in den Bereichen Biowissenschaften und Rechenzentren. Durch operative Expertise und branchenführende Kenntnisse, Fähigkeiten und Leidenschaft bietet IPS Architektur, Engineering, Projektsteuerung, Baumanagement und Compliance-Dienstleistungen in der Life-Science-Industrie, die es den Kunden ermöglichen, lebenswichtige Produkte zu entwickeln und herzustellen. Die jüngste Akquisition, Linesight, ist spezialisiert auf Kosten-, Termin-, Risiko-, Programm- und Projektmanagement in verschiedenen Marktsektoren, einschließlich Rechenzentren, Biowissenschaften und High-Tech-Branchen. IPS Enterprise beschäftigt mehr als 3.200 Mitarbeiter in über 45 Niederlassungen in 17 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südostasien, Australien und im Nahen Osten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ipsdb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005760/de/

Contacts:

Dept. of Marketing and Communications

+1.484.344.9234