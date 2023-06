Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Crown Sterling Limited LLC, führend im Bereich des unabhängigen personenbezogenen Datenschutzes und Anbieter von quantensicherer Verschlüsselung und der dezentralen Community-Plattform Orion Messenger, gibt die Ernennung von Andrew Lusk zum Präsidenten und Rechtsvorstand bekannt.Herr Lusk tritt dem Team mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als zuverlässiger Rechts- und Risikoberater in den Bereichen Finanzen, Unternehmensangelegenheiten und Immobilien bei. Als früherer Befürworter und Investor in digitale Währungen und Blockchain-Technologie bringt Herr Lusk umfassende Kenntnisse der sich entwickelnden Landschaft der Branche, einen bemerkenswerten juristischen Scharfsinn, Innovation und Führungsqualitäten in das Team ein."Wir freuen uns sehr, dass Andrew als Präsident von Crown Sterling unser Tagesgeschäft leitet, während wir in die nächste Phase unserer Kommerzialisierungsbemühungen eintreten und uns auf die Einführung unserer quantensicheren durchgängig verschlüsselten Orion Messenger-Anwendung vorbereiten, die noch in diesem Jahr geplant ist," so Robert Edward Grant, Gründer und CEO von Crown Sterling."Es ist mir eine Ehre, Crown Sterling beizutreten. Ich war beeindruckt über die bahnbrechenden Visionen und technologischen Fähigkeiten dieses internationalen, interdisziplinären Teams. Sie bauen etwas Revolutionäres auf und ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen," ergänzte Herr Lusk.Informationen zu Crown Sterling Limited LLCCrown Sterling ist führend auf dem Gebiet des unabhängigen persönlichen Datenschutzes und ein Anbieter von quantensicherer Verschlüsselung. In einer Zeit der unregulierten Datenkonsolidierung, -monopolisierung und -monetarisierung durch Big Tech stärkt Crown Sterling den Einzelnen. Durch den Einsatz von Verschlüsselung der nächsten Generation, Blockchain-Technologie und dezentraler digitaler Transformation, wie sie von Web3 repräsentiert wird, setzen wir uns dafür ein, dem Einzelnen die vollständige Kontrolle über seine persönlichen Daten zu geben und den Schutz der Meinungs-, Versammlungs- und Entscheidungsfreiheit zu unterstützen.Die Einführung des Orion Messengers stellt eine quantensichere, vollständig verschlüsselte und dezentrale Kommunikationsplattform als Lösung dar, mit der unabhängige Einzelpersonen und Gemeinschaften gedeihen können. Im Gegensatz zu häufig verwendeten Anwendungen, die auf anfälligen Verschlüsselungsprotokollen, Data Mining-Praktiken und anderen Einschränkungen basieren, ist Orion die einzige Plattform, die große, verschlüsselte Gruppenchats und Social Media-Kommunikation in einer nicht überwachten und unzensierbaren Umgebung ermöglicht. Treten Sie der Orion Messenger-Warteliste bei.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/crown-sterling-ernennt-prasidenten-und-rechtsvorstand-301843053.htmlPressekontakt:Tel.: +1-949-260-1700,E-Mail: info@crownsterling.ioOriginal-Content von: Crown Sterling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158688/5526014