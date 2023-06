Wahnsinns Treffer...: Aktionäre bejubeln drittbestes Bohrloch!

Anzeige / Werbung

Mawson Gold's Tochtergesellschaft, Southern Cross Gold, hat wieder einmal sein MEGA-Potenzial unter Beweis gestellt, und zwar in Form von hervorragenden Bohrergebnissen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die jüngsten Bohrungen von Southern Cross Gold (WKN: A3DKX9), die auf seinem "Sunday Creek'-Projekt in Victoria, Australien gebohrt wurden, haben erneut beeindruckende Ergebnisse geliefert und bestätigen zugleich abermals das außergewöhnlich hohe Potenzial dieser erstklassigen Goldregion.

Eine Bohrung, die als die bisher "drittbeste" Bohrung auf dem Grundstück gefeiert wird, lieferte dabei eine weitere außergewöhnlich hohe Gold-Mineralisierung mit einer durchschnittlichen Goldäquivalentkonzentration von 22,4 Gramm pro Tonne, und das sogar über eine Länge von 10,4 m! Dieser, sowie noch andere bemerkenswerte Funde, zeigen extrem vielversprechende geologische Strukturen und das noch unglaublich große Potenzial auf weitere hochgradige Goldvorkommen auf "Sunday Creek'.

Als größter Aktionär mit 51 % von Southern Cross Gold profitiert natürlich auch Mawson Gold (WKN: A2QA2M) voll umfänglich von den hervorragenden Bohrergebnissen, die auch Noora Ahola den Interim CEO begeistern, der sagte:

"Dies ist ein weiteres großartiges Ergebnis des Teams von Southern Cross Gold. Mit 10,4 m @ 22,4 g/t AuEq in 542,2 m Tiefe setzt Bohrloch SDDSC066 die Entdeckung von hochgradigen Abschnitten in der Tiefe als drittbester Treffer auf dem Projekt fort und stellt eine 250 m bis 300 m tiefe Erweiterung des Bohrlochs SDDSC033 dar, das vor fast genau einem Jahr ebenfalls einen breiten mineralisierten Fußabdruck mit hochgradigen Komponenten (einschließlich 119,2 m @ 3,9 g/t AuEq) durchteufte."

Southern Cross hat nun etwa die Hälfte seiner 30.000 m langen Bohrkampagne für das Jahr 2023 hinter sich und verfügt noch über genügend finanzielle Mittel und Genehmigungen, um seine Strategie auf dem 11 km langen mineralisierten Trend umzusetzen. Angesichts der Regelmäßigkeit der hochgradigen Adern sowie des Ausmaßes und der Kontinuität der Mineralisierung können wir schon jetzt gespannt auf die kommenden Monate sein, in denen vermutlich noch einige hervorragende Bohrergebnisse auf uns niederprasseln werden. Denn wie es scheint, verfügt Southern Cross Gold über eine der aufregendsten und hochgradigsten Goldentdeckungen der Welt!

Auch Mawson als früherer Betreiber hat schon ganze Arbeit geleistet!

Bereits Mawson Gold (WKN: A2QA2M) hat früher umfangreiche Explorationsaktivitäten auf "Sunday Creek' durchgeführt, darunter geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen. Die aktuellen Bohrungen und die jüngsten Entdeckungen haben nochmals zum besseren Verständnis der geologischen Strukturen beigetragen, aus denen sich bestimmt weitere hochgradige Bohrziele ableiten lassen.

Basierend auf den neuen und vielversprechenden Ergebnissen plant Mawson Gold zurecht weitere umfangreiche Bohrungen und Explorationsarbeiten auf "Sunday Creek'. Dabei ist das Unternehmen zuversichtlich, dass die bisherigen und neuen Entdeckungen zu einer signifikanten Ressourcenerweiterung führen werden, die schlussendlich die Wirtschaftlichkeit nochmals erheblich verbessern.

Fazit:

Die erfolgreiche Entwicklung von "Sunday Creek' ist also nicht nur für Southern Cross Gold (WKN: A3DKX9)und Mawson Gold (WKN: A2QA2M) von großer Bedeutung, sondern auch für die gesamte Bergbauindustrie Australiens. Die Entdeckung solcher hochgradigen Goldvorkommen bestätigen das Potenzial des Landes als attraktives Ziel für Bergbauinvestitionen.

Mit den neuen TOP-Ergebnissen von "Sunday Creek' hat Mawson Gold einen wichtigen Meilenstein erreicht, der die Position eines führenden Explorationsunternehmens in Australien verdeutlicht. Die Zukunft des "Sunday Creek'-Projekts verspricht vielversprechend zu sein, und die Bergbauindustrie und Investoren werden gleichermaßen gespannt auf die weiteren Entwicklungen in dieser hochgradigen Goldregion sein.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA5777891006,AU0000215642