Die Cloud-basierte dynamische Digital Signage-Lösung wird das Kundenerlebnis verbessern und die Werbeeinnahmen steigern

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, kündigte heute an, dass seine dynamische Digital Signage-Lösung, Wipro VisionEDGE, Bowling Center TV (BCTV), ein neues digitales Out-of-Home-Fernsehnetzwerk, das über Bowling Center in den Vereinigten Staaten verbreitet wird, betreiben wird.

BCTV ist eine Partnerschaft zwischen Strike Ten Entertainment, der Bowling Proprietors Association of America (BPAA) und Equity Sports Partners. BCTV wird von einem erstklassigen Team von Technologiepartnern unterstützt, darunter Cisco und Wipro VisionEDGE. BCTV soll die Unterhaltung in Bowlingcentern verändern und die Art und Weise revolutionieren, wie sich das Publikum mit diesem beliebten Sport beschäftigt und wie Marken mit diesem Publikum kommunizieren.

"Wipro VisionEDGE und BCTV stellen einen bedeutenden Durchbruch in der Digital Signage- und Out-of-Home-Branche dar und ermöglichen ein gezieltes Ansprechen der Kunden", sagte Malay Joshi, Senior-Vizepräsident und Sector Head of Communications, Retail, Connectivity Services, Wipro Limited. "Bowlingcenter verfügen über ein sehr engagiertes Publikum und bieten einzigartige Erlebnisse. Wir sind begeistert, dass wir unsere dynamische Omnichannel-Lösung von VisionEDGE nutzen können, um die Synchronisierung von Inhalten, die Überlagerung von Inhalten auf dem Bildschirm, die gezielte Verteilung, die Möglichkeiten für Werbeeinnahmen und die betriebliche Effizienz zu maximieren."

BCTV wird auf mehr als 13.000 hochmodernen Flachbildschirmen laufen, die mit der zentralisierten, cloudbasierten Verwaltung und den Endpunktverarbeitungsfunktionen der Wipro VisionEDGE-Lösung in Abstimmung mit den einfachen, flexiblen und sicheren Netzwerkprodukten von Cisco integriert sind. In jedem Bowlingcenter werden BCTV-Bildschirme aufgestellt, die den Kunden umgeben und ihn während seines gesamten Besuchs fesseln sollen. Das BCTV-Netzwerk wird über 1.000 Bowlingcenter in den USA verteilt sein.

"Die Zusammenarbeit zwischen Cisco und Wipro war für uns angesichts ihrer erstklassigen Produkte, Lösungen und ihres Supports eine naheliegende Wahl. Durch die Nutzung von Spitzentechnologie wird diese Partnerschaft das Bowlingcenter-Erlebnis für Millionen von Verbrauchern im gesamten BCTV-Netzwerk neu gestalten, indem sie eine neue Ära der Zuschauereinbindung und des immersiven Erlebnisses einläutet", sagte Cliff Kaplan, Chairman, BCTV.

John Harbuck, Präsident von Strike Ten Entertainment, sagte: "Dies ist ein entscheidender Meilenstein für die Bowling-Industrie. Der technologische Fortschritt hat den Sport ständig in neue und aufregende Richtungen getrieben. Bowlingcenter verfügen über eine einzigartige Superkraft die gemeinsamen Erfahrungen von Millionen von Bowlingkunden in unseren Centern. BCTV wird diese Erfahrungen weiter verbessern, indem es ansprechende und relevante Inhalte liefert, die täglich und in Echtzeit aktualisiert werden."

Ken Martin, Geschäftsführer und Director of Global Sales, Sports and Entertainment Solutions Group bei Cisco, sagte, "Cisco ist stolz auf die Partnerschaft mit Wipro, BCTV, Strike Ten und der BPAA. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Netzwerks in Verbindung mit VisionEDGE wird BCTV in der Lage sein, Inhalte auf neue und innovative Weise bereitzustellen. Diese Technologien passen perfekt zusammen, um das Bowling-Erlebnis für die Kunden attraktiver zu machen."

