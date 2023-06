Die Deutsche Börse hat am späten Montagabend die Änderungen in den Indizes bekannt gegeben. In Kraft treten sie am Montag, 19. Juni. In den MDAX der mittelgrßen Werte rücken die Aktien des Wirkstoffforschers Evotec, des Abfüllanlagenbauers Krones, der Software AG und der Shop Apotheke Europe vor.Zum 19. Juni müssen dafür der Immobilienkonzern Aroundtown, der Telekommunikationsanbieter United Internet, der Waferhersteller Siltronic sowie der US-Telekomausrüster Adtran weichen, wie die Deutsche Börse ...

