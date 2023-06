The following instruments on XETRA do have their first trading 06.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.06.2023Aktien1 GRS469003024 Kri-Kri Milk Industry S.A.2 CA03835T3091 Aptose Biosciences Inc.3 CA25470W3057 Discovery Harbour Resources Corp.4 US5393193017 Lixte Biotechnology Holdings Inc.5 CA9609085076 Westport Fuel Systems Inc.Anleihen/ETP1 DE000A351WB9 Sixt SE2 XS2623504102 Inchcape PLC3 XS2631822868 Statkraft AS4 US02665WEJ62 American Honda Finance Corp.5 CH1264414348 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.6 CH1210548884 21Shares Short Ethereum ETP7 XS2305050804 GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETP8 XS2305051018 GraniteShares 3x Short FAANG Daily ETP9 XS2305050713 GraniteShares FATANG ETP10 XS2305051877 GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP11 XS2305051950 GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP12 XS2305052172 GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP13 XS2305050630 GraniteShares GAFAM ETP14 XS2305051281 GraniteShares 3x Long GAFAM Daily ETP15 XS2305051448 GraniteShares 3x Short GAFAM Daily ETP16 XS2305051521 GraniteShares 1x Short GAFAM Daily ETP