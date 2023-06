Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat die Pyrum Innovations AG beim Ausbau ihrer neuen Produktionslinien unter Materialengpässen und Preissteigerungen für Komponenten gelitten, das Projekt steht nun aber vor dem Abschluss. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet mit einem kräftigen Expansionsschub und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Pyrum sei laut SMC-Research in den letzten anderthalb Jahren mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert gewesen, die sich in Materialengpässen und deutlichen Preissteigerungen für Anlagenkomponenten niedergeschlagen haben. Der Aufbau der Produktionslinien zwei und drei am Stammwerk in Dillingen habe sich dadurch verteuert und verzögert, stehe aber nun vor dem Abschluss. Auch der Start erster Projekte mit Dritten sei erschwert worden, befinde sich aber auf einem guten Weg.

Insgesamt stehe das Unternehmen aus Sicht der Analysten vor einem kräftigen Expansionsschub. Der kritische Faktor sei noch die Finanzierung neuer Werke, sowohl bei Pyrum selbst als auch bei potenziellen Kunden. Die Analysten halten diese Anfangsschwierigkeiten für überwindbar, nicht zuletzt dank der tatkräftigen Unterstützung des starken Partners BASF.

Wenn die ersten Anlagen für Kunden realisiert seien und im Betrieb ihre hohe Profitabilität unter Beweis gestellt haben, dürfte die weitere Expansion deutlich leichter werden.

Aus der Anpassung des Modells der Analysten resultiere ein leicht reduziertes Kursziel von 77,00 Euro (bislang: 80,00 Euro), das gleichwohl gegenüber dem in jüngster Zeit deutlich gesunkenen Kurs ein erhebliches Aufwärtspotenzial biete. Sie bekräftigen daher ihr Urteil "Speculative Buy".

