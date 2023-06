Der Dax konnte zu Wochenbeginn nur vorübergehend an seine Aufwärtsbewegung von Freitag anknüpfen. Nach einem Anstieg bis auf ein Tageshoch von 16.114 Punkten machte der deutsche Leitindex letztlich schlapp. Schwächere US-Börsen bremsten ihn am Nachmittag aus, sodass er zurück unter die 16.000-Punkte-Marke fiel. Am Ende des Tages stand schließlich ein Minus von 87 Punkten (0,54%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...