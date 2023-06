In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Lukas Rintelen von Tucan AI. Lukas Rintelen hat Betriebs- und Volkswirtschaft mit einem Fokus auf Innovation und Strategie in Wien, Amsterdam und Rotterdam studiert. Nach seinem Masterabschluss auf der Erasmus School of Economics in Rotterdam hat es ihn 2016 nach Berlin verschlagen, um für das Healthcare-Startup Careship den Marketing- und Sales-Bereich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...