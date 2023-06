Besuchen Sie JLT Mobile Computers auf der TOC Europe,

Stand D15, 13.-15. Juni 2023, Rotterdam, NL

JLT6012, der erste 12"-Mobilcomputer mit 5G, sorgt für erhöhten Durchsatz in Hafenbetrieben

Växjö, Schweden, 6. Juni 2023 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, stellt auf der Fachmesse TOC Europe in Rotterdam (Stand D15) eine verbesserte Version seines leistungsfähigen und vielseitigen Fahrzeugcomputers vom Typ JLT6012 vor. Die TOC Europe ist als Konferenz für Hafen-, Schiffs- und Terminaltechnik das wichtigste Event des Jahres für Profis der Hafen- und Frachtlieferkette.

Die Fahrzeugcomputer von JLT Mobile Computers befinden sich bei führenden Hafenbetrieben in aller Welt im täglichen Praxiseinsatz. Vom umfangreichen Fachwissen des Unternehmens profitierend, wartet der verbesserte JLT6012-Computer mit wichtigen Features auf, die zahlreiche aktuelle und künftige Betriebs- und Profitabilitätsanforderungen des Hafensegments adressieren. Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Aspekte:

5G und Wi-Fi 6 für schnellere, latenzarme Konnektivität

Gesteigerte Datensicherheit und -integrität

Gleichbleibend hoher Betriebsdurchsatz

Minimale TCO (Total Cost of Ownership)

Beispiellose Anwenderzufriedenheit



Dazu sagt Peter Lundgren, Port Segment Manager EMEA bei JLT Mobile Computers: "Der neue JLT6012-Fahrzeugcomputer wurde mit Blick auf die drängenden betrieblichen Erfordernisse von Hafenbetrieben entwickelt, wobei neben den aktuellen auch die zukünftigen Herausforderungen berücksichtigt wurden. In Sachen OEE (Operational Equipment Effectiveness) und TCO (Total Cost of Ownership) schneiden fahrzeugmontierte Computer in Hafenbetrieben deutlich besser ab als andere mobile IT-Lösungen. Wir investieren deshalb viel Zeit, Geld und Aufwand in deren Forschung und Weiterentwicklung. Der JLT6012-Computer ist das perfekte Resultat dieser Anstrengungen."

Lundgren weiter: "Da es in den modernen, digitalisierten Lieferketten auf lückenlose, ununterbrochene Konnektivität ankommt, bieten wir unsere neuen Fahrzeugcomputer auch mit WWAN/5G-Funktionalität an. Überdies wird der gesamte Datenverkehr verschlüsselt abgewickelt, sodass Hafenbetreiber in vollem Vertrauen darauf, dass ihre Informationen geschützt sind, Cloud-Lösungen auf der Basis kundenspezifischer, lokaler oder öffentlicher Infrastrukturen integrieren können."

Der JLT6012-Computer ist mit einem JLT PowerTouch-Display auf PCT-Basis (Projective Capacitive Touch) ausgestattet. Diese Bildschirmtechnologie, die ein zentrales Element des JLT6012-Terminals ist, sorgt für Langlebigkeit und stellt eine nahezu unzerstörbare Benutzeroberfläche bereit, bei der selbst mit Handschuhen keine Abstriche an der Bedienbarkeit gemacht werden müssen. Das leuchtstarke, kontrastreiche Display mit automatischer Helligkeitsanpassung macht den Computer höchst reaktionsschnell und sorgt für eine beispiellose Nutzererfahrung.

"Die von uns bedienten Märkte verändern sich unablässig", erläutert Lundgren. "Neue Techniken, strengere Auflagen, wachsende Vielfalt und die explosionsartig zunehmende Digitalisierung verlangen von unseren Kunden die Fähigkeit, intelligenter, schneller, präziser und vor allem sicherer zu agieren. Wir analysieren diese weltweiten Trends, berücksichtigen die Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich der betrieblichen Leistungsfähigkeit und entwickeln daraus Lösungen der Spitzenklasse, auf die man sich auf Jahre hinaus verlassen kann."

Besucher der TOC Europe können sich an Stand D15 von den Fähigkeiten des JLT6012-Fahrzeugcomputers überzeugen und mehr über die zahlreichen Vorteile erfahren, die dieser für Hafen- und Containerumschlagsbetriebe bietet. Vereinbaren Sie einfach einen Termin und sprechen Sie mit Peter Lundgren. Sie erreichen ihn direkt unter +46 70 6697050 bzw. peter.lundgren@jltmobile.com.

Um weitere Informationen über JLT Mobile Computers einzuholen, besuchen Sie am besten den JLT Knowledge Hub für Ports.

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für globale und regionale Hafenbetriebe und insbesondere für Containerterminals. Nahezu 30 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigen Service-, Support- und Lösungsangeboten. Betreiber setzen in ihrem gesamten Containerumschlags-Equipment auf JLT-Computer, um einen störungsfreien 24-Stunden-Betrieb zu gewährleisten. JLT ist am Navis Ready Validation Program beteiligt, um die Interoperabilität mit Navis N4 sicherzustellen. Mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

