Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich mit einer Finanzierung von 110 Mio. Euro an Investitionen der EVN AG in Windparks mit einer Gesamtleistung von 103 Megawatt. Damit kann der niederösterreichische Energieversorger 72.650 Haushalte in Österreich mit grünem Strom versorgen. Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über EIB-Projekte in Österreich: "Wir freuen uns, die Ökologisierung der Stromerzeugung in Österreich mit voranzutreiben. Dazu werden wir auch in Zukunft die Entwicklung und breite Einführung von Technologien für erneuerbare Energien fördern. Das ehrgeizige Programm von EVN ist eine gute Nachricht für die Energiewende, die für die EIB als Klimabank der EU hohe ...

