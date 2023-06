Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag im Späthandel einen Großteil ihrer Gewinne eingebüßt und lediglich mit kleinen Zuwächsen geschlossen. Der ATX stieg um geringe 0,08 Prozent auf 3.140,67 Einheiten. Der ATX Prime legte um 0,11 Prozent auf 1.591,86 Punkte zu. Im konjunkturellen Fokus standen am Nachmittag schwache US-Daten: So sind die Auftragseingänge der US-Industrie weniger als erwartet gestiegen. Im April habe es 0,4 Prozent mehr Bestellungen gegeben als im Monat zuvor, teilte das US-Handelsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt einen deutlicheren Anstieg um 0,8 Prozent erwartet. Zudem wurde bekannt, dass sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im Mai überraschend eingetrübt habe. Der ...

