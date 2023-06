EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

net digital AG: Konzerntochter irisnet GmbH stellt neues KI-Produkt "Live Identity Check" vor



06.06.2023 / 09:12 CET/CEST

net digital AG: Konzerntochter irisnet GmbH stellt neues KI-Produkt "Live Identity Check" vor Meilenstein zur Unterstützung des KYC-Prozesses für digitale Anwendungen

Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht fortlaufenden automatischen Abgleich der Identität

Produktpremiere auf der Money 20/20 Europe - Markteinführung im 3. Quartal 2023

Umfassende Synergien und Cross Selling-Potenziale mit Payment-Angeboten von net digital Düsseldorf/ Amsterdam, 6. Juni 2023 - Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) präsentiert ein neues KI-Produkt ihrer Konzerntochter irisnet. Mit dem "Live Identity Check" (kurz: ID-Check) wird eine fortlaufende Kundenauthentifizierung möglich. net digital stellt im Rahmen einer Live-Demonstration auf der Fintech-Veranstaltung Money 20/20 Europe heute in Amsterdam erstmals einen Prototyp des Produkts vor. Die Markteinführung von ID-Check ist noch im 3. Quartal 2023 geplant. Der ID-Check ermöglicht auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) die automatische Authentifizierung von Personen auf Basis entsprechender Dokumente, wie zum Beispiel des Personalausweises oder Reisepasses. Anschließend erfolgt - ebenfalls in Echtzeit - der fortlaufende Abgleich der Identität. Dabei wird KI-basiert permanent geprüft, ob die Person, die aktuell digitale Angebote nutzt, mit der vorherigen Authentifizierung übereinstimmt. Damit eröffnet das Produkt zum Beispiel während Livestreams eine neue Dimension im Bereich KYC und Sicherheit, die es Anbietern ermöglicht, umfassend und automatisiert die Einhaltung von personenbezogenen Nutzungsbeschränkungen jeglicher Art zu gewährleisten. Zudem können damit die Kontrollprozesse effizient gestaltet werden. Mit dem ID-Check baut net digital das Produktportfolio weiter aus und nutzt dazu die in der Tochtergesellschaft irisnet gebündelte Kompetenz im Bereich künstlicher Intelligenz, um verantwortungsvolle und sinnstiftende Innovationen zu entwickeln. In Verbindung mit den Anwendungen von net digital im Payment-Sektor erhalten Kunden so ein ganzheitliches Lösungsspektrum, das die Nutzung und Abrechnung digitaler Angebote unter Compliance- Gesichtspunkten auf ein Niveau hebt, das bei hoher Wirtschaftlichkeit weit über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen hinaus reicht. Theodor Niehues, CEO der net digital AG: "Der ID-Check von net digital ist sinnvoll, technologisch führend und ökonomisch vorteilhaft - entsprechend sehen wir großes Marktpotenzial für das Produkt. Es ergänzt unsere bestehenden Payment-Lösungen hervorragend und eröffnet uns künftig ausgezeichnete Cross Selling- und Bundling-Möglichkeiten. Wir unterstreichen mit ID-Check zudem einmal mehr unsere Kompetenz im Bereich der künstlichen Intelligenz, die ein bedeutender Wachstumstreiber für unser Unternehmen ist." Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de



06.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

