Ende März - die Bankenkrise bei amerikanischen Regionalbanken war in vollem Gang - stürzte die Aktie der Deutschen Bank an einem Tag im Intraday-Handel zweistellig ab. Schnell machte sich Panik breit, allerdings stellte sich bald heraus, dass es wohl einen Zusammenhang zum Markt für Kreditausfallversichrungen gibt. Die Aufsicht prüft nun Änderungen.Die Deutsche Bank war wohl der krasseste Fall, was die Kursschwankungen im März in der Branche angeht. Aber auch die Aktien von anderen europäischen ...

