Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Renditeauftrieb bei deutschen Staatsanleihen hielt an, so die Analysten der Nord LB.US-Anleihen hätten sich dagegen nach schwachem Start robust präsentiert.Mit dem gestrigen ISM Services PMI aus den USA habe sich das Angebot marktrelevanter Konjunkturdaten für diese Woche im Grunde bereits erledigt. Sicherlich dürfe man als deutscher Beobachter noch auf die deutschen Auftragseingänge am heutigen Dienstag und die deutsche Industrieproduktion am morgigen Mittwoch schauen, aber ansonsten herrsche global gesehen schon ziemlich "tote Hose" bei neuen Veröffentlichungen. Hinzu komme, dass es aufgrund der "blackout period" im Vorfeld der nächsten Woche anstehenden Zinsentscheidungen der Federal Reserve und der EZB keine Stellungnahmen offizieller NotenbankerInnen mehr geben werde. (06.06.2023/alc/a/a) ...

